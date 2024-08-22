Kahramanmaraş'ta SMA hastası için hazırlanan yardım kutusu çalındı

AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde SMA hastası Miran Ali Karasu için valilik onaylı başlatılan yardım kampanyası kapsamında, hayırsever esnaf Yusuf Kurnaz'ın girişimleri ile Elbistan'daki Malatya Caddesi'ne bağış kutusu yerleştirildi.
KUTUYU ÇALDILAR
Kutu, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli tarafından çalındı.
Bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 18 yaşından küçük olduğu değerlendirilen şüphelilerin kutuyu alarak uzaklaşması yer aldı.
Polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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