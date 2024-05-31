Kahramanmaraş'ta sokak köpekleri çiftliğe saldırdı... Onlarca hayvan telef oldu Başıboş köpek sürüsü, saldırdığı çiftlikte 40 koyun, 55 kaz ve 150 tavuğu telef ederken 12 koyunu da yaraladı.

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İHA

Başıboş sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor.

Sadece insan canına değil diğer hayvanların canına ve mal kayıplarına neden olan köpekler bu kez Kahramanmaraş'ta ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi'nde başıboş köpek sürüsü, Adem Çolak'ın besi çiftliğine girdi.

Onlarca hayvan telef oldu

Köpekler, çiftlikteki koyun, tavuk ve kazlara saldırdı. 40 koyun, 150 tavuk ve 55 kazın telef olduğu olayda onlarca hayvan da ağır yaralandı.

"Yetkililerimizden yardım bekliyoruz"

Yaşadığı olay sonrası açıklamada bulunan Çolak, “Köpekler aniden saldırdı. Bu esnada biz yetişemedik yarım saatin içinde 50’ye yakın küçükbaşımız telef oldu. Bunun yanı sıra 150 tavuk ve 55-60 tane de kaz telef oldu. Biz mağduruz yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Biz bu işi severek yapıyoruz, başka da işimiz yok.” dedi.

"Başıboş köpeklerin hayvan barınaklarına toplanmasını rica ediyorum”

Köpek severlere seslenen Çolak, “Biz köpeklere bir şey yapınca tepki gösteriyorlar. Bizimkiler de hayvan, gelsinler şimdi bunlara da ayaklansınlar. Kurbanlık sattım ve sattığım vatandaşlara ne diyeceğim? Hayvanları biz sabahın 4’ünde kalkıp etimiz ile tırnağımız ile emek veriyoruz. Başıboş köpeklerin hayvan barınaklarına toplanmasını rica ediyorum.” ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)