Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde yol ortasına bırakılan ve sahibi belli olmayan valiz, bomba olduğu şüphesi doğurdu.
Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki servis yolunun ortasına bırakılan valiz vatandaşları tedirgin etti.
Şüpheli paket ihbarı yapıldı.
Alparslan Türkeş Bulvarı kısa süreli trafiğe kapatıldı.
Bomba imha ekipleri müdahale etti
Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi kordon altına alarak şerit çekti. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha ekipleri olay yerine geldi.
Valiz kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı
Daha sonra şüpheli valiz kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı.
İçinden kadın kıyafetleri çıktı
Patlatılmanın ardından inceleme yapan polis ekipleri, valizin içinden kadın kıyafetlerinin çıktığını tespit etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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