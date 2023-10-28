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Kahramanmaraş’ta şüpheli paket alarmı! İçinden giysi çıktı

Kahramanmaraş’ta şüpheli paket alarmı! İçinden giysi çıktı Kahramanmaraş’ta yol ortasına bırakılan şüpheli valiz paniğe neden oldu. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, valizi patlatınca içinden sadece kadın kıyafetleri çıktı.