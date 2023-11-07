AA & Ensonhaber
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kırsal Kılılı Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Jandarma, itfaiye ekipleri ve ormancılardan yangına müdahale
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden 45 kişilik ekip, 25 arazöz ve 3 merdivenli itfaiye aracıyla müdahale ediyor.
Çalışmalara Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, yangın söndürme helikopteri ve 4 su tankı ile destek verdi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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