Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 2'si polis 3 yaralı

İHA

Kahramanmaraş'ın Narlı ilçesinden yola çıkarak Pazarcık istikametine doğru seyreden hafif ticari araç sürücüsü A.Y., Nefsidoğanlı mevkiinde yolun sağına yanaştı.

Sürücü aniden sola doğru manevra yapıp 'U' dönüşü yapmak istediği sırada araç, aynı yöne seyir halindeki polis aracı ile çarpıştı.

1 ÖLÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ticari araç sürücüsü A.Y’nin hayatını kaybettiğini, araçtaki C.Y.'nin (74) ise ağır yaralandığını belirledi.

2'Sİ POLİS 3 YARALI

Kazada 2 trafik polisinin de yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.