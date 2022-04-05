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    Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı

    Uyuşturucu tacirlerine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında suçüstü yakalanan 10 kişi, gözaltına alınarak tutuklandı.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 12:50
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    Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı

    Kahramanmaraş'ta emniyet ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için harekete geçti.

    Çalışma kapsamında 5 şüpheli, paketledikleri uyuşturucuları piyasaya sürmek üzereyken, diğer 5 kişi ise uyuşturucu alışverişi yaparken suçüstü yakalandı.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Yakalanan şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, uyuşturucu maddelerle aynı özellikte maddeler ile birlikte; paketleme aparatları, hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi.

    Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı VİDEO

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    10 TUTUKLAMA

    Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.Ş., N.S., B.H.G., E.M., A.H., A.İ., C.E., S.A., S.Ç.K., ve A.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı #1

    Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı #2


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