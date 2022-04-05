Uyuşturucu tacirlerine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında suçüstü yakalanan 10 kişi, gözaltına alınarak tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta emniyet ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için harekete geçti.

Çalışma kapsamında 5 şüpheli, paketledikleri uyuşturucuları piyasaya sürmek üzereyken, diğer 5 kişi ise uyuşturucu alışverişi yaparken suçüstü yakalandı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yakalanan şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, uyuşturucu maddelerle aynı özellikte maddeler ile birlikte; paketleme aparatları, hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı VİDEO



<iframe allow="fullscreen" class="ll" data-src="https://videonuz.ensonhaber.com/player/234125?w=620&h=360" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="360" name="234125"></iframe>

10 TUTUKLAMA

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.Ş., N.S., B.H.G., E.M., A.H., A.İ., C.E., S.A., S.Ç.K., ve A.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.