- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kahramanmaraş'ta yan yatan kamyonun kaza anı
Kahramanmaraş'ta yan yatan kamyonun kaza anı
Direksiyon kontrolünün kaybedildiği yük kamyonunun yan yatması sonucunda sürücü yaralandı. Yaşanan anlar ise anbean kameraya yansıdı.
- 02.09.2022 - 16:24
- Güncelleme : 02.09.2022 - 16:56
Narlı-Gaziantep yolu üzerinde seyir bulunan 27 NS 216 plakalı yük kamyonu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı..
Kaza sonucunda yan yatan kamyonun içeriisndeki sürücü yaralandı.
O anlar kamerada
İHA'nın haberine göre, aracın devrilme anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan sürücünün 112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta yan yatan kamyonun kaza anı VİDEO