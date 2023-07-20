Kahramanmaraş'ta yıkılan duvar yemek yapan kadınların üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı

İHA
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, müstakil evin inşaat halindeki ikinci katının balkon kısmında yer alan ön duvarı çöktü.
Meydana gelen göçüğün altında inşaatta çalışanlara yemek hazırlayan Tuba Ataş, Hürü Kayık ve Fatma Ataş kaldı.
112 Acil Komutaya haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 kişi hayatını kaybetti
AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma ile göçük altında kalan 3 kişi çıkarıldı.
Kurtarılanlardan Hürü Kayık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı kurtulan 2 kadın ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.