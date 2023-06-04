Kahramanmaraş'ta zihinsel engelli depremzede dolandırıcıların kurbanı oldu Kahramanmaraşlı zihinsel engelli Ökkeş Göl, evlendirme vaadiyle bilgilerinin alınarak bankadan kredi çekilmek suretiyle 82 bin 500 TL dolandırıldı

İHA

Depremlerin merkezi olan Kahramanmaraş’ta yaşayan yüzde 72 zihinsel engelli 27 yaşındaki Ökkeş Göl, internette tanıştığı bir kadın ile telefonla görüştü.

Kadının kendisine para yatırması istediğini kabul eden Göl, ulaşım için önce bin TL gönderdi.

Kimlik ve banka bilgilerini de gönderen Göl, hesabından 82 bin 500 TL kredi çekilerek dolandırıldı.

"Hayalim evlenmekti"

Herhangi bir geliri olmadığı için parayı ödeyecek ekonomik durumunun da bulunmadığını aktaran Ökkeş Göl, şunları söyledi:

İnternette bir kadın ile tanıştım. Bana Kahramanmaraş'a geleceğini söyledi, yol parası istedi ben de bankaya gidip bin lira para çekip kendisinin hesabına yolladım. Sonra benden hesap bilgilerimi istediler ben de verdim. Sonra benim hesabımın üzerinden kredi çekmişler mağdurum. Ben bu kişilerin yakalanmasını istiyorum. Parayı ödeme gücüm yok maddi durumum yok. Babam çadırda kalıyor ben konteynerde kalıyorum. Evimiz barkımız yok. Zihinsel engelliye banka nasıl kredi veriyor diyenler de var. Benim derdim mutlu yuva kurmaktı ve hayalim evlenmekti o da olmadı.

"Bu borcu ödeyecek gücü yok"

Ökkeş Göl’ün yakın arkadaşı Ahmet Paçacı ise, şu ifadeleri kullandı: