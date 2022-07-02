Kahramanmaraş'ta züccaciye dükkanı açılışında izdiham yaşandı

Dulkadiroğlu'nda yeni açılan bir züccaciye dükkanında uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen kadınlar kıyasıya yarıştı. Aşırı katılım nedeniyle izdiham oluştu.

Türkiye'de esnafın açılış günü uygun fiyatla müşterilerin ayağını alıştırma geleneği ticaret hayatının vazgeçilmezlerinden.

Bu geleneğe uyan bir iş insanı Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde züccaciye mağazasını açtı.

Mağaza yetkilileri, günler öncesinden sosyal medya hesaplarından açılışa özel indirimler yaptı.

Açılışı öncesi kurdele kesimi ve daha sonra mağazanın kapısının açılması ile kalabalık insan topluluğu mağazaya akın etti.

2 bin kişi katıldı

İHA'nın haberine göre maklaşık 2 bin kişinin katıldığı züccaciye açılışlında özellikle kadınlar alışveriş için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.





İzdiham yaşandı

Mağazaya giren kalabalık, ürünlerini aldıktan sonra ödeme noktasında da yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman kapıların kapatıldığı açılışta kısa süreli izdihamlarda yaşandı.

Mağazadan aşışveriş yapan bir vatandaş, "Bunu aldım ama bir de bana sor. Bir izdiham ki bu ne yahu? Vallahi bir saatten fazla bekledim." diye konuştu"

Başka bir müşteri ise, "Bayağı bekledik şu halimize bak çok bekledik." dedi.





"Üzdüğümüz herkesten özdür diliyoruz"



Mağazanın yetkilisi Mehmet Ali Gücük, “Yoğun bir katılım var ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Herkese çok teşekkür ederim ilgisinden dolayı. Üzdüğümüz herkesten özdür diliyoruz” dedi.

Açılışa katılan vatandaşlar ise ürünleri almanın mutluluğunu yaşadı.



