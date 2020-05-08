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    Kaldırımda oturduğu sırada üzerine beton parçaları düştü

    Kadıköy'de güvenlik kamerasına yansıyan olayda talihsiz adam, büyük bir faciadan kurtulmuş oldu.
    • İHA
    • 08.05.2020 - 14:29
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    Kaldırımda oturduğu sırada üzerine beton parçaları düştü

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Vecdi Akgül telefon tamircisine verdiği telefonunu beklemek için bir kaldırıma oturdu.

    ÜZERİNE DÜŞTÜ

    O sırada binanın çatı çıkıntısından kopan beton parçaları, bir anda adamın üzerine düştü.

    Neye uğradığını şaşıran Akgül, yerinden fırlayıp kaçtı.

    Kaldırımda oturduğu sırada üzerine beton parçaları düştü VİDEO

    FACİADAN KURTULDU

    Beton parçaların düşmesi nedeniyle Akgül omuzundan yaralandı. Düşen parçaların Akgül’ün kafasına isabet etmemesi olası bir faciayı önlemiş oldu.

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