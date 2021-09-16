Kaftan, dijital doku analiziyle restorasyon işleminden geçiriliyor. Restore edilen padişah kıyafetleri, gelecek yıl Topkapı Sarayı'nda sergilenecek.

Milli Saraylar Tekstil Atölyesi, Kanuni Sultan Süleyman'a ait olan tören kaftanını restorasyona aldı.

Padişah Elbiseleri Koleksiyonu'nun paha biçilmez eserlerine yönelik bakım ve koruma uygulamaları, bu atölyede gerçekleştiriliyor.

DİJİTAL DOKU ANALİZİ YÖNTEMİ

Kanuni Sultan Süleyman'ın kaftanı, yapraklar arasında lale desenleriyle bezeli ve dünyanın sayılı teknikleri arasında gösterilen dijital doku analiziyle restore ediliyor.

KAFTANDAKİ LALE DESENLERİ

Milli Saraylar Tekstil Restorasyonlar Atölyesi Sorumlusu Başak Birsel, "Milli Saraylar Tekstil Atölyesi'nde restorasyona alınan ve Kanuni Sultan Süleyman'a ait olan tören kaftanı, padişaha özel dokunan İtalyan kadifesinden dikilmiş. 16. yüzyıla ait kaftan, Osmanlı'nın klasik motifleri arasında yer alan lale desenlerine sahip." dedi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın tören kaftanı restore ediliyor ViDEO

İKİ ÖNEMLİ ESER DAHA VAR

Birsel, atölyede şu an 3 eserlerinin bulunduğunu ifade ederek, "Tekstil Atölyesi'nde, Kanuni'ye ait kaftanın yanı sıra iki önemli eser daha bulunuyor. Bunlardan ilki Sultan 3'üncü Ahmed'in kullandığı bir kürk. 18'inci yüzyıla ait kıyafetin dışı kırmızı çuha kumaşla kaplı. Kıyafetin yakası, ön kenarları ile içi, kahverengi samur ve beyaz hermin kürkle süslü. İkincisi ise aidiyeti olmayan ama 16'ncı yüzyılda tören kaftanı olarak kullanılmış bir padişah kıyafeti." diye konuştu.

Restorasyon öncesinde dijital doku analizi yaptıklarını belirten Birsel, konservasyon süreci öncesi gerekli olan kılavuz için bunun gerekli olduğunu söyledi.

DİJİTAL RESTORASYONUN ÖNEMİ

Birsel, dijital doku analizinin restorasyondaki önemini vurgulayarak, "Hazırladığımız uygulama planı sonrasında eserin orijinal dokusuna uygun malzemeleri temin edip, restorasyon sürecine başlıyoruz. Ustalığı, işçiliği ve tarihi niteliğiyle göz kamaştıran kaftan, restorasyon işlemlerinin ardından müzecilik faaliyetleri çerçevesinde ziyaretçiyle buluşturulacak." ifadelerini kullandı.

KOLEKSİYONDAKİ KIYAFETLER

Padişah Elbiseleri Koleksiyonu, Osmanlı sultan ve şehzade kıyafetlerinin bohçalanarak Enderun Hazinesi'nde saklanması geleneğine dayanıyor.

Koleksiyonda, padişahların hayattayken bizzat kendilerinin Hazine'ye bıraktığı veya ölümlerinden sonra Hazine'ye intikal eden kıyafetler yer alıyor.

Osmanlı kumaş sanatının en zengin örneklerinin bulunduğu koleksiyonda; Fatih Sultan Mehmed'den son Osmanlı sultanı VI. Mehmed'e kadar olan döneme ait kıyafetler yer alıyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın tören kaftanına restorasyon FOTO GALERi

SEFERLİ KOĞUŞU'NDA SERGİLENECEK

Milli Saraylar Tekstil Atölyesi'nde restore edilen padişah kıyafetlerinin, 2022 yılı içerisinde, Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan Seferli Koğuşu'nda sergilenmesi planlanıyor.

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı, zengin Türk kumaşları ve bu kumaşlardan dikilen padişah elbiseleri ile dünyanın en ünlü koleksiyonlarından birine sahip.