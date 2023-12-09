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Fatih ilçesinde bulunan Kapalıçarşı'da bir kuyumcu, çöpe yanlışlıkla 100 bin lira attı. Paranın bulunması için ekipler yoğun çaba içine girdi.
Kuyumcu, 2 ton çöpun arasında 100 bin lirasını aradı
Paranın bulunması bir nevi mucizeydi. Bulunamaması halinde çöp olması büyük olasılıktı. Yaklaşık 2 ton çöpün atıldığı konteynerin olduğu çöpler çıkarıldı. Kuyumcuya attığı poşetin hangisi olduğuna bakabilmesi için yardım edildi.
Parasını bulan kuyumcu, ekiplere teşekkür etti.
Neyse ki kuyumcu, içinde 100 bin lira bulunan poşeti buldu ve ekiplere teşekkür etti.
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