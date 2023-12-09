Kapalıçarşı'da esnaf, 100 bin lirayı çöpe attı İstanbul Kapalıçarşı'da çöpe yanlışlıkla 100 bin lira atan kuyumcu, temizlik ekiplerinin de yardımıyla parasını buldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Fatih ilçesinde bulunan Kapalıçarşı'da bir kuyumcu, çöpe yanlışlıkla 100 bin lira attı. Paranın bulunması için ekipler yoğun çaba içine girdi.

Kuyumcu, 2 ton çöpun arasında 100 bin lirasını aradı

Paranın bulunması bir nevi mucizeydi. Bulunamaması halinde çöp olması büyük olasılıktı. Yaklaşık 2 ton çöpün atıldığı konteynerin olduğu çöpler çıkarıldı. Kuyumcuya attığı poşetin hangisi olduğuna bakabilmesi için yardım edildi.

Parasını bulan kuyumcu, ekiplere teşekkür etti.

Neyse ki kuyumcu, içinde 100 bin lira bulunan poşeti buldu ve ekiplere teşekkür etti.