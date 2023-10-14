Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 887 kilo kaçak 'damiana çayı' ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 887 kilogram kaçak "damiana çayı"na el koydu.

AA

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla ilgili çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tırı şüpheli görerek mercek altına aldı.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda X-Ray taramasına sevk edilen tırın dorsesinde şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine araç arama hangarına çekildi.

Damiana çayları beyaz çuvallara istiflenmiş şekilde bulundu

Yapılan detaylı aramada tırın dorsesinin muhtelif yerlerinde beyaz çuvallara istiflenmiş yaklaşık 887 kilo "damiana çayı" ele geçirildi.

Ürünün piyasa değeri 2 milyon 121 bin lira

Amerika kıtasında yetişen ve afrodizyak etkisinin yanında yatıştırıcı olarak kullanılan damiana çayına el konulurken ürünün piyasa değerinin 2 milyon 121 bin lira olduğu belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Edirne Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Sık Sorulan Sorular Damiana çayı nedir? Damiana çayı, papatya benzeridir ve güçlü baharatlı bir kokuya sahiptir. Damiana çayı, uçucu yağlar, flavonoidler, gonzalitosin, arbutin, tanin ve kahverengi acı bir madde olan damianin, siyanojenik glikositleri, timol ve eser miktarda fosfor içerir. Yaprakları tıbbi amaçlar için kullanılır. Damiana bitkisi çoğunlukla güneybatı Texas, Orta ve Güney Amerika ve Karayipler’de yetişir. Sakinleştirici etkisi vardır. Afrodizyak etkiye sahiptir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)