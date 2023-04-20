Kapıkule Gümrük Kapısı’nda kaçakçılık operasyonu! 7 milyon 100 bin lira değerinde ürün yakalandı Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, 7 milyon 100 bin lira değerinde 11 bin 400 elektronik sigara ve 335 oto yedek parçası ele geçirildi.

DHA

Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Yurt içinde ve sınır bölgelerinde kaçak ürün geçişine izin verilmiyor.

Son olarak Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda operasyon düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kapıkule Gümrük Kapısı’nda Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen Tır şüpheli olarak belirlendi.

Araç hangara alındı

X-ray taramasına yönlendirilen Tır'ın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç hangara alındı.

Kaçak ürünler yakalandı

Burada yapılan arama sonucunda, beyan edilen eşya listesinde olmadığı belirlenen çok sayıda elektronik sigara ve oto yedek parçası tespit edildi.

Aracın dorsesinde toplam 11 bin 400 elektronik sigara, 305 oto far modülü ve 30 oto araç şarj dinamosuna el konuldu.

Piyasa değeri 7 milyon 100 bin lira

Yakalanan kaçak eşyanın piyasa değerinin 7 milyon 100 bin lira olduğu belirlendi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma sürdürülüyor.