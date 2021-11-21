Bulgaristan'ın yoğunluğu karşılayamaması nedeniyle, Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 11 kilometre tır kuyruğu oluştu.

Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya giden ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tır sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih etti.

SINIR KAPISINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrüğü’nde alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluştu.

Kapıkule’de 11 kilometrelik tır kuyruğunda 3 gündür bekliyorlar - Video

11 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU

Onlarca tır, işlemlerinin yapılmasını beklerken, Kapıkule Sınır Kapısı önünde oluşan tır kuyruğunun uzunluğu 11 kilometreyi buldu. Yoğunluk nedeniyle tır parklarında da yer kalmadı.

"3 GÜNDÜR BEKLİYORUZ"

Tır şoförü Evren Şebün, Kapıkule’den Bulgaristan’a geçene kadar 3 gün beklediklerini iddia etti. Şebu, Bulgaristan Gümrüğündeki personel yetersizliği nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlediğini ifade etti.

"BİZİM TIRLARIN KAPASİTESİNİ KALDIRAMIYORLAR"

Bulgaristan gümrüğünde bir tırın işleminin 1 buçuk saatten aşağı bitmediğini söyleyen bir başka tır şoförü Suat Şener ise, "Bulgaristan bizim tırların kapasitesini kaldıramıyor" dedi.