Kar nedeniyle hava yolu ulaşımının bazı seferleri iptal edildi

Haber Merkezi

Türkiye yoğun kar yağışının etkisi altında...

Üç gündür zaman zaman etkisini artırarak devam eden kar yağışı, kenti beyaza boyadı.

Ancak kar yağışı, olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

İptal edilen seferler ile ilgili hava yolu şirketinin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, İstanbul'da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Uçuşu iptal edilen yolculara ilave haklar tanındığını açıklayan THY, uçuşlarla ilgili güncel bilgilerin web sitesi, WhatsApp veya TK Asistan ile sorgulanabileceğini bildirdi.