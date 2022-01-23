Kar yağışıyla birlikte otobüs kazaları art arda geldi

Etkili olan kar yağışının ardından, kaza haberleri peş peşe gelmeye başladı. Amasya, Tokat ve İstanbul'da, 3 yolcu otobüsü kaza yaptı.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı, kazaları da beraberinde getirdi.

İstanbul, Tokat ve Amasya'dan art arda otobüs kazası haberleri geldi.

Çorum-Amasya kara yolu, Merzifon ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Adıyaman Ünal firmasına ait Emrah K. idaresindeki yolcu otobüsü, saat 03.00 sıralarında kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

OTOBÜSÜN CAMLARI PATLADI

Otobüsün camlarının patladığı kazada, 1’i çocuk 30 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

REFÜJE DEVRİLDİ

Bir başka kaza haberi de Tokat'ın Erbaa ilçesinden geldi.

İlçeye bağlı Çalkaya köyü yakınlarında, saat 08.00 sıralarında, İstanbul'dan Erzurum'a giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 5 ER 280 plakalı yolcu otobüsü, karlı yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, bölgedeki çevre hastanelere yönlendirildi.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İstanbul'un Beykoz ilçesinde ise, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü, Reşadiye mevkisinde şarampole yuvarlandı.

Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

Kazanın nedeni, henüz belirlenemedi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.