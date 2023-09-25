Karabağ'da yakıt deposu patladı: Ölü ve yaralılar var Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde yakıt deposunda patlama yaşandı. Olayda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

İHA

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde bir yakıt deposunda patlama oldu.

Karabağ'daki Ermenistan yanlısı sözde hükümetin yaptığı açıklamada yakıt deposunun Hankendi-Askeran arasındaki yolun yakınında bulunduğunu belirtilerek patlamada ölü ve yaralıların olduğunu aktardı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Azerbaycan harekete geçti

Azerbaycan, meydana gelen patlamanın ardından harekete geçti.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, ilaç ve ilk yardım malzemeleri ile donatılmış bir ambulansın Hankendi'ye gönderildiğini duyurdu.

Ambulansın Ağdam-Askeran-Hankendi yolu üzerinden Hankendi yönüne doğru ilerlediği aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)