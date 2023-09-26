Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 'kentte yaşam alanı yok' eleştirilerine cevap verdi Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentte sosyal yaşam alanının olmadığı yönündeki eleştirilere cevap verirken kullandığı "Ne istiyorlarsa, söyleyin onu da yapalım. Ama kusura bakmasınlar, meyhane açamam, pavyon da açamam." sözleri gündem oldu.

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ANKA

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, şehrinde bir düğün salonunun açılışına katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Başkan Vergili, şehir gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yaptıkları hizmetlerden bahseden Vergili, şehirde yaşam alanı olmadığı yönündeki eleştirilere de cevap verdi.

"Karabük’te dört tane pavyon vardı. Şimdi yok. Bunlara mı özeniyorsunuz?"

Vergili, “Karabük’te hemen hemen hiçbir eksik bırakmadık. Şimdi birileri diyor ki, ‘Karabük’te yaşam alemi yok.’ Sen ne yaşam alemi istiyorsun?

Benim çocukluğumda, yaşam alemi istiyorsan; Karabük’te dört tane pavyon vardı. Şimdi yok. Bunlara mı özeniyorsunuz? Çay-kahve içilecek yer, restoran derseniz; her yerde var.

"Daha ne istiyorsunuz?"

100. Yıl Mahallemizin, İstanbul’dan farklı bir tarafı yok ki… 100. Yıl Mahallesi, Karabük’ün dışında mı? Karabük’ün içi de öyle: Kapalı caddemiz var, yaşam alanlarımız, iki tane alışveriş merkezimiz var. Daha ne istiyorsunuz?" diye konuştu.

"Meyhane açamam, pavyon da açamam"

Vergili sözlerine şöyle devam etti: