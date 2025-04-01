Karabük'te 2 ev yangında hasar aldı

DHA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Z.V. ye ait Yazıköy Köyü'nde bulunan tek katlı evde yangın çıktı.
Sebebi bilinmeyen yangın, kısa sürede büyüdü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YANGIN BİR EVE DAHA SIÇRADI
Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikte bulunan 2 katlı eve de sıçradı. 2 evdeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
2 EV DE HASAR GÖRDÜ
Yangında evlerde hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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