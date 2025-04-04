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AA

Karabük'ten Ankara istikametine seyreden Seyit Hamza Y. idaresindeki tır ile Aziz Uluışık'ın kullandığı otomobil, dün Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kaza sonucu, otomobildeki Esra, Berfin ve Kübra Uluışık kaza yerinde yaşamını yitirdi.

KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ağır yaralanan Aziz Uluışık ile Feride Uluışık, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altındaki Aziz Uluışık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÖZALTINDAKİ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda dün yaşanan, 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü Seyit Hamza Y.'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Karabük Adliyesi'ne sevk edilen şoför, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

CENAZELER, AİLELERİ TARAFINDAN DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLDÜ

Bu arada, kazada ağır yaralanan Feride Uluışık'ın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, yakınları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak toprağa verilmek üzere Diyarbakır'a götürüldü.

Ailenin, yakınlarını görmek için İstanbul'dan Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldiği, Aziz ile Feride Uluışık'ın karı koca, Esra, Kübra ve Berfin Uluışık'ın ise çiftin çocukları olduğu öğrenildi.