Karabük'te alkollü sürücünün çarptığı genç hayatını kaybetti! Son yolculuğuna uğurlandı
İHA

Karabük'ün Yenice ilçesinde alkollü sürücü dehşet saçtı...

S.İ. idaresindeki minibüsün park halindeki 78 YD 847 plakalı kamyona çarptı.

Bu sırada araçta sıkışan Mehmet Telli yaralandı.

Olay yerine gelen ekiplerin hastaneye kaldırıldığı genç hayatını kaybetmişti.

Cenaze töreni düzenlendi

Telli için Karabük’te cenaze töreni düzenlendi.

Köprübaşı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Telli’nin naaşı Karabük Köyü Mahallesi'nde toprağa verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)