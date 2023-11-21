Karabük'te karşı şeride uçan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü 4 yaralı Karabük'te üniversite öğrencilerinin bulunduğu otomobil karşı şeride uçarak başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

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İHA

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi mevkisinde Emre E. idaresindeki otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptıktan sonra karşı şeride uçarak Hanife Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile Emre E. idaresindeki otomobil takla atıp ters dönerek bir süre sürüklendikten sonra durdu.

Kazada sürücü Emre E. ile aynı otomobilde bulunan Yusuf D., Osman A. ve Sait Mücahit Çetin ile diğer otomobil sürücüsü Hanife Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Hastanede can verdi

Yaralılardan 4'ü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken durumu ağır olan Sait Mücahit Çetin ise kaldırıldığı Eskipazar ilçe Entegre Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yandan hayatını kaybeden genç ile yaralanan 3 gencin Karabük Üniversitesi'ne bağlı Eskipazar Meslek Yüksekokulu'nda öğrenci oldukları öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)