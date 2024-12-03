Haberler



3. Sayfa



Karabük'te bir kişi husumetli olduğu eski muhtarı defalarca bıçakladı

Karabük'te bir kişi husumetli olduğu eski muhtarı defalarca bıçakladı Karabük'te eski mahalle muhtarı husumetli olduğu şahıs tarafından sokak ortasında 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaraladı.