Karabük'te cinayet: Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla öldürdü

AA

Karabük merkez Yeşil Mahalle'de Afganistan uyruklu Norooz Ahmadi (29), aynı apartman dairesinde yaşadığı kardeşi Kurban Ali Ahmadi (25) ve yengesi Leeqa Azimi'ye (27) henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri Kurban Ali Ahmadi ve Leeqa Azimi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerinden ticari taksiyle kaçan şüpheli, polis ekiplerince Eskipazar ilçesinde yakalandı.

Öte yandan yaşananlar sırasında evde bulunduğu öğrenilen 5 çocuk, koruma altına alındı.

Cenazeler incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yakalanan zanlı ise kentteki özel bir hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.