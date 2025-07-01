Karabük'te "dur" ihtarına uymayıp 4 araca çarptı

Karabük Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, İl Emniyet Müdürlüğü Karabük Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir aracın durumundan şüphelendi.

Bunun üzerine ekipler, otomobili durdurmak istedi.

4 ARACA ÇARPTI

"Dur" ihtarına uymayan sürücü önce Karabük ardından Safranbolu istikametine doğru kaçmaya başladı.

Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca sırasında ikisi polis otosu olmak üzere 4 araca çarpan sürücü izini kaybettirmek için girdiği İsmetpaşa Mahallesi 5 Göz Sokak'ta aracını bırakarak kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan inceleme çalışmalarında otomobil sürücüsünün Samet S. olduğunu tespit eden ekipler şahsı gözaltına aldı.

TOPLAM 77 BİN 976 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücüye Karabük Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Safranbolu Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından 3 adet "dur" ihtarına uymamak, 2 adet kırmızı ışık ihlali, 2 kez makas atmak, trafik güvenliğini tehlikeye atmak, ehliyetsiz araç kullanmak/kullandırmak ve ters yönde araç kullanmak gibi çeşitli suçlardan toplamda 77 bin 976 TL idari para cezası uygulandı.