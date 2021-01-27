Karabük’te ehliyetsiz sürücünün otomobili takla attı

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Abdülselam Güngör idaresindeki 78 SU 555 plakalı otomobil, Karabük-Eskipazar kara yolu Kayı Köyü mevkisindeki virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLİNDE SIKIŞTI

Otomobilde sıkışan sürücü ekipler tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

EHLİYETİNE DAHA ÖNCE EL KONULDU

Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğu ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

KAZAYI YAPTI, CEZAYI YEDİ

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücü Güngör’e sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından cezai işlem uygulandı.