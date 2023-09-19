İHA
Karabük merkez Zonguldak Caddesi'nde Y.A. isimli kadın, sokak ortasında tartışmaya başladığı eski eşi S.Y. tarafından darp edildi.
Çevredeki vatandaşlar şahsa müdahale ederek kavgayı sona erdirirken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Darp edilen kadın, eski kocasından kendisini bıçakla tehdit ve darp ettiğini belirterek şikayetçi oldu.
Gözaltına alındı
Olay yerinde yapılan incelemede kavgada kullanıldığı değerlendirilen bıçak muhafaza altına alınırken eski koca, polis ekiplerince gözaltına alındı.
S.Y. hakkında 30 gün süreyle önleyici ve koruyucu tedbir kararı çıkartılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)