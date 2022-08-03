Komşuların ihbarı üzerine kötü kokuların geldiği eve gelen ekipler, evden 2 kamyonet çöp çıkardı.

Karabük’te, Şirinevler Mahallesi Şahinbey Caddesinde bulunan bir evden kötü kokular geldiği ihbarıyla belediye ekipleri harekete geçti.

Çevreye yayılan kötü koku nedeniyle, mahallelinin şikayette bulunduğu eve gitti. İHA’nın haberine göre; yapılan incelemelerde çöplerle evin sağlık ve yaşam koşullarına uygun olmadığı tespit edildi.

Çöp ev, 2 saatte temizlendi

Ev, Temizlik İşleri ile Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından temizlenebildi.

Evden, 2 kamyonet dolusu çöp çıkardı.

Karabük’te evden 2 kamyonet çöp çıkarıldı VİDEO

