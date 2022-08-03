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- Karabük’te evden 2 kamyonet çöp çıkarıldı
Karabük’te evden 2 kamyonet çöp çıkarıldı
Komşuların ihbarı üzerine kötü kokuların geldiği eve gelen ekipler, evden 2 kamyonet çöp çıkardı.
- 03.08.2022 - 16:39
- Güncelleme : 03.08.2022 - 17:13
Karabük’te, Şirinevler Mahallesi Şahinbey Caddesinde bulunan bir evden kötü kokular geldiği ihbarıyla belediye ekipleri harekete geçti.
Çevreye yayılan kötü koku nedeniyle, mahallelinin şikayette bulunduğu eve gitti. İHA’nın haberine göre; yapılan incelemelerde çöplerle evin sağlık ve yaşam koşullarına uygun olmadığı tespit edildi.
Çöp ev, 2 saatte temizlendi
Ev, Temizlik İşleri ile Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından temizlenebildi.
Evden, 2 kamyonet dolusu çöp çıkardı.
Karabük’te evden 2 kamyonet çöp çıkarıldı VİDEO