Karabük'te fabrikada oksijen tankı patladı: 1 ağır yaralı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikası hava ayrıştırma tesisinde Fatih Tetik isimli işçi, oksijen tankı tahliye vanasını açmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi.

Dışarıya yayılan oksijen nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan işçi ağır yaralandı.

Tetik, olay yerine sevk edilen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Tetik, daha sonra Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KARDEMİR'DEN AÇIKLAMA

KARDEMİR'den yapılan açıklamada patlama sonucu tahliye vanasını açan personelin atmosfere yayılan oksijen nedeniyle yaralandığı ifade edildi.

Yaralı işçinin ilk müdahalesinin ardından hava ambulansı ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ve sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.