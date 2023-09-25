Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı Karabük'te kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Karabük'ün Yenice ilçesi Balıkısık mevkisinde Vedat A. (44) yönetimindeki otomobil ile Mustafa K. (60) idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile Azize A. (44) ve Mustafa A. (64) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)