Karabük'te izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

- Karabük Yenice'de izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
- Kazı ekipmanları olan kazma, çapa ve kürekler ele geçirildi.
- Gözaltına alınan kişiler adliyeye sevk edildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Operasyon sırasında 3 kişi kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte kazma, çapa ve 2 adet kürek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.