Abone ol: Google News

Karabük'te izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Yenice ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 20:11
Karabük'te izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
  • Karabük Yenice'de izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
  • Kazı ekipmanları olan kazma, çapa ve kürekler ele geçirildi.
  • Gözaltına alınan kişiler adliyeye sevk edildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Operasyon sırasında 3 kişi kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte kazma, çapa ve 2 adet kürek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

3. Sayfa Haberleri