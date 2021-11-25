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    Karabük'te kız davası bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

    Kurtuluş Mahallesi'nde iki şahıs arasında 'kız meselesi' nedeniyle yaşanan kavgada, bıçakla yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 25.11.2021 - 13:56
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    Karabük'te kız davası bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

    Karabaük'ün Kurtuluş Mahallesi'nde iki şahsın arasında, bir kız meselesi yüzünden gerginlik meydana geldi.

    Dursun T. (33) ile Ömer Y. (22) bu konuyu telefonda tartışıp, yüz yüze görüşmek için bir sokakta buluştu.

    BIÇAKLI SALDIRI

    Bu sırada alevlenen tartışma sonucu Ömer Y. yanında getirdiği bıçakla Dursun T.'ye saldırdı.

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    ARAYA GİREN DAYI YARALANDI

    Kavgayı ayırmak için araya giren, Ömer T.'nin dayısı Mustafa Necati  A. bacağına bıçak darbesi alarak yaralandı.

    Olayda Dursun T. ve Mustafa Necati A., ihbar üzerine olay bölgesine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Karabük te kız davası bıçaklı saldırıyla sonuçlandı #1

    ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Şüpheli ise suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

    İki ayrı hastaneye kaldırılan yaralıların ise tedavileri devam etmekte.

    Karabük te kız davası bıçaklı saldırıyla sonuçlandı #3

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