Karabük'te kız davası bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

Kurtuluş Mahallesi'nde iki şahıs arasında 'kız meselesi' nedeniyle yaşanan kavgada, bıçakla yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.

Karabaük'ün Kurtuluş Mahallesi'nde iki şahsın arasında, bir kız meselesi yüzünden gerginlik meydana geldi.

Dursun T. (33) ile Ömer Y. (22) bu konuyu telefonda tartışıp, yüz yüze görüşmek için bir sokakta buluştu.

BIÇAKLI SALDIRI

Bu sırada alevlenen tartışma sonucu Ömer Y. yanında getirdiği bıçakla Dursun T.'ye saldırdı.





ARAYA GİREN DAYI YARALANDI

Kavgayı ayırmak için araya giren, Ömer T.'nin dayısı Mustafa Necati A. bacağına bıçak darbesi alarak yaralandı.

Olayda Dursun T. ve Mustafa Necati A., ihbar üzerine olay bölgesine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüpheli ise suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

İki ayrı hastaneye kaldırılan yaralıların ise tedavileri devam etmekte.