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    Karabük'te köpeğe çarpmamak isteyen sürücü, taklalar attı

    Karabük'te köpeğe çarpmamak isteyen sürücü, taklalar attı

    Araç kullandığı sırada köpeğe çarpmamak için ani manevra yapmak zorunda kalan sürücü, otomobilinin kontrolden çıkmasıyla taklalar atarak durabildi.
    • İHA
    • 03.03.2022 - 10:07
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    Eskipazar - Karabük karayolu Cumayanı Sanayi mevkisinde araç kullanan bir vatandaş, sokak köpeği yüzünden ölümden döndü.

    Nihat Kara idaresindeki 78 EC 553 plakalı otomobil, sürücüsünün aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı.

    Kontrolden çıkan araç, ancak taklalar atarak durabildi.

    "ELİM AYAĞIM DOLAŞTI, SONRA OLAN BU"

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
    Kaza ile ilgili bilgi veren Nihat Kara, "Önüme köpek çıktı, sola kırdım. Elim ayağım dolaştı. Sonrası olan bu." dedi.

    Karabük'te köpeğe çarpmamak isteyen sürücü, taklalar attı VİDEO


    Karabük te köpeğe çarpmamak isteyen sürücü, taklalar attı #1

    Karabük te köpeğe çarpmamak isteyen sürücü, taklalar attı #2

    Karabük te köpeğe çarpmamak isteyen sürücü, taklalar attı #3


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