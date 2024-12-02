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İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde E.D. idaresindeki otomobil, park halindeki panelvan minibüse çarptı.

Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken sürücünün 1.42 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.