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İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Yeni Mahalle'de A.D. idaresindeki yolcu minibüsü seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen N.K. isimli yaşlı kadına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola düşerek yaralanan kadına bu sırada oradan geçmekte olan bir hemşire ilk müdahalesini yaparak bilincini açık tutmaya çalıştı.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla durumu ağır olan N.K., önce Safranbolu Devlet Hastanesi'ne, ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.