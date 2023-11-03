Karabük'te minibüsün yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı

İHA
Karabük Zonguldak Caddesi'nde Y.Ş. idaresindeki minibüs, Yenice istikametine seyir halindeyken kazaya karıştı.
Y.Ş. idaresindeki minibüs, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan C.K.'ye çarptı. Kazada yaklaşık 5 metre sürüklenen yaşlı adam ağır yaralandı.
O anlar güvenlik kamerasında
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
Görüntülerde hızla gelen minibüsün yolun karşısına geçmeye çalışan araca çarptığı ve aracın yaklaşık çarptıktan 5 metre sonra durduğu görülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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