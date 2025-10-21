Karabük'te motosiklet kazasında lise öğrencisi öldü

- Karabük'te 16 yaşındaki sürücü Umut K. kontrolü kaybederek motosikletiyle kaldırıma çarptı.
- Kazada, 17 yaşındaki lise öğrencisi Berrak Doğdu hayatını kaybetti.
- Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Karabük merkez 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde 16 yaşındaki Umut K.'nin kullandığı motosiklet, kavşak çıkışında kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Motosiklet metrelerce sürüklenirken kazada sürücü Umut K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Berrak Doğdu yaralandı.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Umut K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken ağır yaralanan Berrak Doğdu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.