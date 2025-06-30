Karabük'te motosikletlinin tehlikeli yolculuğu

Karabük'te trafikte korkutan anlar....

Safranbolu-Bartın kara yolu üzerinde ilerleyen bir motosiklet sürücü, trafik kurallarını hiçe sayarak akrobasi hareketleri yapmaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Sürücü daha sonra Kirkille mevkiinde motosikletinin üzerine yatarak otobanda bu şekilde ilerlemeye başladı.

Motosikletinin bu tehlike saçan hareketi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Görüntüde motosiklet kullanıcısının hem kendini görüntüleyenleri hem de trafikteki diğer araçlara aldırış etmeden tehlikeli şekilde ilerlediği yer alıyor.

Görüntülerin sosyal medya üzerinde yayılması üzerine polis ekipleri, motosikletliyi tespit etmek için çalışma başlattı.