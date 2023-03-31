Karabük'te ölü bulunan Gabonlu kızın ailesi cenazeyi almadı Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın doğal yollarla ölmediğini belirten ailesi, cenazeyi teslim almayacaklarını ve açıklama istediklerini belirtti.

DHA

Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi olan Gabon uyruklu 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'dan, cumartesi akşamından itibaren haber alınamadı.

Kızın erkek kardeşi Orphe Moise, durumu yetkililere bildirdi.

Pazar günü Yeşilköy köyü yakınlarından geçen trenin makinisti, Filyos Çayı'nda hareketsiz haldeki kişiyi fark edip ihbarda bulundu.

Olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Cansız bedeni bulundu

Çayda bulunan cesedin, 3 ay önce Türkiye'ye gelen Dinabongho'ya ait olduğu belirlendi.

Suda boğularak öldü

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ön raporunu açıklayan Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinabongho'nun bedeninde cinsel istismar ve herhangi bir kesici, delici alet ile ateşli silah yarasına rastlanılmadığını, ölümünün suda boğularak meydana geldiğini ifade etti.

Jandarma ekipleri ise soruşturma kapsamında kentteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İnceleme başlatıldı

Kamera görüntüleriyle, kızın ormana nasıl gittiği, çaya düştüyse hangi noktadan düştüğü belirlenmeye çalışılıyor.

Dinabongho'nun üzerindeki kıyafetler ve vücudundan alınan örnekler, detaylı araştırma için kriminal incelemeye alındı. Ekipler cinayet de dahil tüm ihtimallerin üzerinde dururken, çalışmalarını da sürdürüyor.

Ailesi olayın aydınlatılmasını istedi

Dinabongho'nun doğal yollardan ölmediğini, cinayete kurban gittiğini düşünen yakınları cenazeyi teslim almadı.

Dinabongho'nun ailesi, elçilik aracılığıyla ilettiği notla, 'Sır ölümün aydınlatılmasından sonra cenazeyi teslim alabileceklerini' ifade ederek, yetkililerden kendilerine açıklama yapılmasını istedi.

Öte yandan şüpheli ölüm vakalarında, olay aydınlatılana kadar cenazenin 6 ay boyunca resmi olarak hastane morgunda kalabileceği öğrenildi.