Karabük'te ölü bulunan Gabonlu öğrencinin, son görüntüleri ortaya çıktı Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu öğrencinin ölümündeki sır perdesi henüz aralanmadı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken, öğrencinin son görüntüleri ortaya çıktı. Evinin olduğu sokaktaki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kız öğrencinin gece saatlerinde çıplak ayakla sokakta koştuğu görüldü.

DHA

Karabük’teki Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkiinde 26 Mart günü, tren makinistinin hareketsiz yatan kişiyi görüp ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

17 yaşındaki Gabonlu öğrenci ölü bulundu

Çaydan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlendi.

17 yaşındaki Dinabongho’nun cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

6 şüpheli gözaltında

Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, Dinabongho’nun bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, 3’ü yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Genç kızın ortadan kaybolduğu gece, arkadaşlarının evinde film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söylediği, bilinmeyen bir nedenle çıplak ayakla sokağa çıktığı öğrenildi.

Çıplak ayakla sokakta görüntülendi

Öte yandan genç kızın sokakta çıplak ayakla koşması, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera görüntülerindeki kızın kıyafetlerini otopsi görüntüleriyle karşılaştıran Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, o kişinin Dinabongho olduğunu belirtti.

Kamera görüntülerini gören arkadaşları ise üzüntü yaşadı.

"Öldürmüş olabilirler belki"

Dinabongho’nun iyi bir insan olduğunu ve kente okumak için geldiğini söyleyen Çad uyruklu Tayyip Abderahim Youssouf, “Öldürmüş olabilirler belki. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama polisler tarafından gereken yapılıyor. O gece arkadaşlarıyla toplanmış. Yemek yapıp yemişler. Televizyon izlerken, o aşağı ineceğini söylemiş. Demiş ki ‘ben telefonumu şarj etmeye ineceğim.’ Sonrasında aşağı inmiş, bir daha gelmemiş.” dedi.

"Çok trajik bir hikaye"

Ölen genç kızla yakın arkadaş olduklarını ve birlikte vakit geçirdiklerini söyleyen Gabon uyruklu Arthur Akue Obiang (22) da “O gece beraberdik. 23.00 sıralarında telefonunu şarj etmek için 1’inci kata gitti. Evin dışına niye çıktı bilmiyoruz. Herkes çok üzüldü. Çok trajik bir hikaye.” diye konuştu.

"Onun için adalet istiyoruz"

Gabon uyruklu Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Orlane Sima (22), “Dina iyi bir arkadaşımızdı. İyi bir kızdı, ölmesine çok üzüldük. Onun için adalet istiyoruz.” ifadelerini kullandı.