Karabük'te otobüs şoförünün ani manevrası faciayı önledi

- Karabük'te frenleri tutmayan bir halk otobüsünün şoförü, ani bir manevra ile faciayı önledi.
- Güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücü, otobüsü köprü duvarına yönlendirerek olası bir zincirleme kazayı engelledi.
- Kazada yaralanan olmazken araçta hasar oluştu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük merkez Bayır Mahallesi'nde Güven kavşağı mevkiinde Safranbolu Belediyesi'ne ait Ali Yılmaz idaresindeki halk otobüsünün fren sistemi henüz belirlenemeyen nedenle devre dışı kaldı.
Frenlerin tutmadığını fark eden sürücü, önündeki araçlara çarpmamak için ani manevra yaparak otobüsü köprü duvarına yönlendirdi.
Otobüs, duvara çarparak durabildi.
Kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.
YAŞANANLAR KAMERADA
Kaza anı araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde sürücünün ani refleksle otobüsü duvara yönlendirerek muhtemel zincirleme kazayı önlediği görüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.