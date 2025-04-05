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AA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Mustafa D. idaresindeki hafif ticari araç, Karabük-Kastamonu kara yolu Sarıahmetli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki beton menfeze çarptı.

Kazada sürücü ile yanındaki Muzaffer D. ve Şefika D. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Şefika D. kentteki özel bir hastaneye, diğer yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.