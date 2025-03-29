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DHA

Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampası mevkiindeki kaza meydana geldi.

S.S.’nin kontrolünü yitirdiği 55 AGV 927 plakalı otomobil, park halindeki 41 AKN 012 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, araçta bulunan sürücü S.S. ile U.H., D.S., E.S. (4) ve D.S. (8) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.