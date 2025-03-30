Karabük'te polis memuru kazada yaşamını yitirdi

AA & Ensonhaber
Karabük'ün Eskipazar ilçesi Hamzalar-Kabarmut yolunda Mehmet Eren Yılmaz (26) idaresindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki M.S. (30) ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Eren Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Eren Yılmaz'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polis memuru olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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