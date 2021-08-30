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    Karabük’te şoför, halk otobüsünü gelin arabası yaptı

    Çalıştığı halk otobüsünde tanıştığı kişi ile hayatını birleştiren Ferhat Akkirpi, otobüsü gelin arabası olarak süsledi. Akkirpi, gelin alırken, “Yolcuydu, son durağım oldu” dedi.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 14:51
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 15:36
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    Karabük’te şoför, halk otobüsünü gelin arabası yaptı

    Karabük’te ikamet eden ve halk otobüsünde şoförlük yapan Ferhat Akkirpi, yolculuk sırasında tanıştığı kişi ile hayatını birleştirdi.

    Akkirpi, sevdiği ile tanıştığı halk otobüsünü, en mutlu gününde gelin arabası olarak süsledi.

    KONVOY OLUŞTURULDU

    Meslektaşlarının da kendisine eşlik etmesiyle, halk otobüslerinden oluşan bir düğün konvoyu oluşturuldu.

    Oluşturulan konvoy ile Yenice ilçesine giden Akkirpi, dualar eşliğinde gelini alarak düğün salonuna gitti.

    Karabük’te halk otobüsü şoförü, otobüsü gelin arabası yaptı VİDEO

    “SON DURAĞIM OLDU”

    Uzun yıllar boyunca halk otobüslerinde şoförlük yaptığını belirten Ferhat Akkirpi, “Severek yaptığımız ve baba mesleğimiz. Biz otobüste tanıştık. Kendisi yolcuydu. Sonradan son durağım oldu. Sonuç belli, bir ömür boyu mutlu olmayı temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Karabük’te şoför, halk otobüsünü gelin arabası yaptı #1

    Karabük’te şoför, halk otobüsünü gelin arabası yaptı #2

    Karabük’te şoför, halk otobüsünü gelin arabası yaptı #3

    Karabük’te şoför, halk otobüsünü gelin arabası yaptı #4

    Karabük’te şoför, halk otobüsünü gelin arabası yaptı #5

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