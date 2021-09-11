Karabük’te, Sudenur A. (18) arkadaşıyla bindiği taksinin ücretini ödemeyince, sürücü durumu polise bildirdi. Karantinada olması gereken Sudenur A. polislere, "Koronayım yaklaşmayın" dedi.

Karabük’te, Sudenur A. ve Yasin D. taksiye bindi.

İstedikleri adrese geldiklerinde taksimetrenin yazdığı ücrete tepki gösteren gençler, şoför ile tartışmaya başladı.

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine şoför, aracını durağa çekip durumu polise ihbar etti.

Taksicinin şikayetçi olmasının ardından Yasin D. gözaltına alınırken, Sudenur A. ise, "Koronayım yaklaşmayın" diye bağırdı.

Karabük'te taksici şikayetçi olunca pozitif olduğu ortaya çıktı VİDEO

KORONA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan HES kodu sorgusunda genç kızın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi geldi.

''BEN İSTEDİĞİMİ YAPARIM''

Kendisini görüntüleyen gazetecilere de hakaret eden genç kız, sağlık görevlilerine de tepki göstererek, "Bırakın beni gitmek istiyorum. Eve falan gitmek istemiyorum. Ben istediğim yere çıkarım. Ben istediğimi yaparım, kimse beni çekemez" dedi.

Karantina tedbirlerine uymamaktan polis ekiplerince tutanak tutulan genç kız, ambulansla evine götürüldü.