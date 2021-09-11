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    Karabük'te taksici şikayetçi olunca pozitif olduğu ortaya çıktı

    Karabük’te, Sudenur A. (18) arkadaşıyla bindiği taksinin ücretini ödemeyince, sürücü durumu polise bildirdi. Karantinada olması gereken Sudenur A. polislere, "Koronayım yaklaşmayın" dedi.
    • DHA
    • 11.09.2021 - 05:51
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    Karabük'te taksici şikayetçi olunca pozitif olduğu ortaya çıktı

    Karabük’te, Sudenur A. ve Yasin D. taksiye bindi.

    İstedikleri adrese geldiklerinde taksimetrenin yazdığı ücrete tepki gösteren gençler, şoför ile tartışmaya başladı.

    Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine şoför, aracını durağa çekip durumu polise ihbar etti.

    Taksicinin şikayetçi olmasının ardından Yasin D. gözaltına alınırken, Sudenur A. ise, "Koronayım yaklaşmayın" diye bağırdı.

    Karabük'te taksici şikayetçi olunca pozitif olduğu ortaya çıktı VİDEO

    KORONA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Yapılan HES kodu sorgusunda genç kızın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu karantinada olması gerektiği tespit edildi.

    Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi geldi.

    Karabük te taksici şikayetçi olunca pozitif olduğu ortaya çıktı #1

    ''BEN İSTEDİĞİMİ YAPARIM''

    Kendisini görüntüleyen gazetecilere de hakaret eden genç kız, sağlık görevlilerine de tepki göstererek, "Bırakın beni gitmek istiyorum. Eve falan gitmek istemiyorum. Ben istediğim yere çıkarım. Ben istediğimi yaparım, kimse beni çekemez" dedi.

    Karantina tedbirlerine uymamaktan polis ekiplerince tutanak tutulan genç kız, ambulansla evine götürüldü.

    Karabük te taksici şikayetçi olunca pozitif olduğu ortaya çıktı #2

    Karabük te taksici şikayetçi olunca pozitif olduğu ortaya çıktı #3

    Karabük te taksici şikayetçi olunca pozitif olduğu ortaya çıktı #4

    Karabük te taksici şikayetçi olunca pozitif olduğu ortaya çıktı #5

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