Karabük'te traktör devrildi: Sürücü öldü

DHA
KARABÜK'te, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Ömer Çetin (54) hayatını kaybetti, yanında bulunan Ünal Aslan (52) yaralandı.
Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyünde Ömer Çetin (54) yönetimindeki plakasız traktör, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Hastanede can verdi
Traktörden savrularak yaralanan sürücü ile yanında bulunan Ünal Aslan (52), sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ömer Çetin, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ünal Aslan'ın hastanede tedavisi devam ederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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