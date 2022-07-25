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    Karabük'te yasaklı kanyona giren kişiler mahsur kaldı

    Doğal afet sonrasında girişin yasaklandığı Şeker Kanyonu'na aralarında hakim ve savcıların bulunduğu 15 kişilik grup girdi. Bir süre sonra mahsur kalan grup ekipler tarafından 9 saat sonra kurtarıldı.
    • 25.07.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:46
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    Karabük'te yasaklı kanyona giren kişiler mahsur kaldı

    Ankara'dan Karabük'e giden 15 kişilik grup, Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu'na hareket etti.

    Aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu ekip, kanyon istikametine yürüyüşe başladıktan bir süre sonra indikleri bölgede mahsur kaldı.

    Gruptan bir kişi, bulunduğu bölgeden çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

    9 saat sonra kurtarıldılar

    Hazırlıklarını tamamlayan ekiplerin çalışmaları sonucunda ilk önce 6 kişi, daha sonra 9 kişi olmak üzere 15 kişi, 9 saat sonra mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

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    Kadın hakim düşerek yaralandı

    Kurtulmaya çalıştığı yerden düşerek yaralanan kadın hakim, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Karabük Valisi Fuat Gürel, kurtarma çalışmalarını beraberindeki Kaymakam Yasin Erdem, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş ve AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay ile takip etti. Gürel, kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Karabük te yasaklı kanyona giren kişiler mahsur kaldı #2

    "Yasak olmasına rağmen girmişler"

    Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, geçtiğimiz günlerde bölgede yaşanan sel felaketi sonrası derelerde bir kısım heyelanlar oluştuğunu belirterek, "15 Haziran itibarıyla bölgemizde orman sahasına girmek yasaklandı. Buna rağmen bizden habersiz bir grup, Şeker Kanyonu içerisine yürüyüş yapmak istemişler ama çevredeki bir kısım engellerden dolayı geri dönememişler.

    Kurtarma çalışmaları devam etti. Şu an itibarıyla 6 arkadaşımız kurtarıldı. Diğer arkadaşların da kısa bir süre sonra gelmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

    'Kaymakamlıktan izin' vurgusu

    Vatandaşlara uyarılarda bulunan Gürel, kanyonlara girmeden önce Kaymakamlıktan izin almaları gerektiğini ve yanlarında bir rehber bulundurmaları gerektiğini söyledi.

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